Наймолодшому бійцю 20 років, і це був його перший штурм.

Журналісти проєкту "Український Свідок" зафільмували штурм російських позицій бійцями 80 ОДШБр на Бахмутському напрямку.

У новому відео проєкту "Український Свідок" – бійці 80 ОДШБр, які штурмують російські позиції на Бахмутському напрямку на початку червня. Наймолодшому учаснику штурму – Миколі – всього 20 років. Це його перший бойовий вихід. Хлопець трохи нервує перед бойовим завданням, але твердо заявляє, що до бою готовий. Микола – доброволець.

Фото: Український свідок

Підрозділ висувається на світанку, заходить на позиції та починає окопуватись.

"Це робиться задля безпеки, – пояснює старшина штурмової роти Віталій. – Прильот може статись у будь-який момент".

Річ у тому, що це колишня позиція росіян, яку наші хлопці відбили. Тому росіяни добре знають координати, по яких можна бити артилерією. А отже треба додатково себе убезпечити. Далі підрозділ тихо та обережно просувається до ворожих позицій. Це буває дуже непросто. Як каже Віталій, іноді 50 метрів можна долати цілу добу.

Фото: Український свідок

Журналісти проєкту також поспілкувались із медиками 80 ОДШБр – Марією, Романом та Сергієм. Вони розповіли про найважче у своїй роботі: коли привозять тіло того, кого ти давно знаєш.

"Коли привозять пораненими або загиблими твоїх друзів або коли в медеваку помирає важкий поранений, – каже Марія. – До цього ти не звикнеш ніяк та ніколи".

Медик Сергій каже, що згадувати та оплакувати загиблих ми будемо після війни. "Принцип нашої роботи дуже простий: кожен поранений має бути доставлений додому живим. Ми постійно на зв’язку: поранених може не бути пів дня, а потім одночасно привозять десятьох".

Фото: Український свідок

Врешті-решт підрозділ успішно виконує бойову задачу. Микола повертається з поля бою цілим та неушкодженим. За його словами, він виконав бойові завдання, які ставив йому командир.

Один з бійців підрозділу отримав контузію, проте від евакуації відмовився. "Десь поряд розірвався снаряд від СПГ (станковий протитанковий гранатомет), – пояснив він. – Але для того, аби залишати поле бою, поранення було некритичним".

Фото: Український свідок

На жаль, під час штурму загинув розвідник 80 ОДШБр, солдат Олег Васильович Проценко. Висловлюємо співчуття рідним та близьким героя, який віддав життя за звільнення української землі від російських окупантів.

Нагадаємо, “Український Свідок” показав, як живе прифронтовий Часів Яр.