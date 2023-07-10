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Окупанти били з артилерії по трьох громадах Сумщини

Попередньо постраждалих немає.

Окупанти били з артилерії по трьох громадах Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Сумської ОВА

Уночі та вранці 10 липня російські окупанти били з артилерії по трьох громадах Сумської області.

Про це повідомляє у Telegram Сумська ОВА.

"Вночі та вранці росіяни здійснили обстріли Краснопільської та Хотінської громад", – йдеться у повідомленні.

По Каснопільській громаді здійснено артилерійські обстріли (САУ) – 9 вибухів. Також ворог бив по Хотінській громаді із артилерії (САУ) – зафіксовано 6 вибухів.

За попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань немає.

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Нагадаємо, прикордоння Сумщини зазнає регулярних обстрілів з бору окупантів. 29 червня 2023 року командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв закликав евакуюватися всіх жителів прикордонних районів регіону. 

Впродовж неділі 9 липня росіяни обстріляли дві громади Сумської області.

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