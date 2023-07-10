Окупанти били з артилерії по трьох громадах Сумщини

Уночі та вранці 10 липня російські окупанти били з артилерії по трьох громадах Сумської області.
Про це повідомляє у Telegram Сумська ОВА.
"Вночі та вранці росіяни здійснили обстріли Краснопільської та Хотінської громад", – йдеться у повідомленні.
По Каснопільській громаді здійснено артилерійські обстріли (САУ) – 9 вибухів. Також ворог бив по Хотінській громаді із артилерії (САУ) – зафіксовано 6 вибухів.
За попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань немає.
Нагадаємо, прикордоння Сумщини зазнає регулярних обстрілів з бору окупантів. 29 червня 2023 року командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв закликав евакуюватися всіх жителів прикордонних районів регіону.
Впродовж неділі 9 липня росіяни обстріляли дві громади Сумської області.