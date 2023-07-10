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У Херсонській області росіяни вчора поранили ще пʼятьох цивільних людей

Окупанти били безпілотниками, артилерією, танками, "Градами", авіацією та АГС. 

Протягом 9 липня росіяни 51 раз обстріляли Херсонську область, випустивши 328 снарядів з мінометів, артилерії, авіації, танків, "Градів", АГС та безпілотників. Порянені пʼятеро цивільних.

По Херсону ворог випустив вісім снарядів. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю торгівельного закладу в Бериславі", – заявив він. 

Нагадаємо, що унаслідок Борислава вчора постраждав директор місцевої лікарні. Російський снаряд влучив біля медзакладу. 

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