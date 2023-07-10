У Херсонській області росіяни вчора поранили ще пʼятьох цивільних людей

Протягом 9 липня росіяни 51 раз обстріляли Херсонську область, випустивши 328 снарядів з мінометів, артилерії, авіації, танків, "Градів", АГС та безпілотників. Порянені пʼятеро цивільних.

По Херсону ворог випустив вісім снарядів. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю торгівельного закладу в Бериславі", – заявив він.

Нагадаємо, що унаслідок Борислава вчора постраждав директор місцевої лікарні. Російський снаряд влучив біля медзакладу.