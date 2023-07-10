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Уночі ворог обстріляв з важкої артилерії Нікополь

Загиблих та поранених немає.

Уночі ворог обстріляв з важкої артилерії Нікополь
Ілюстративне фото
Фото: Сергій Лисак

Уночі 10 липня ворог обстріляв з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ворог вдарив по Нікопольщині з важкої артилерії. Ввечері поцілив по Марганецькій громаді. А вже після першої ночі – по Нікополю", – йдеться у повідомленні.

Обійшлося без жертв. Наслідки ворожих атак уточнюються. В інших містах та районах області було тихо.

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Нагадаємо, у суботу 8 липня ворог двічі обстрілював з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області. Загиблих та поранених не було.

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