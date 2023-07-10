В Алтайському краї РФ готують 300 контрактників, серед них колишні ув'язнені, наркозалежні та хворі на гепатит

Більшість з них намагаються відтермінувати відправку в райони бойових дій.

В Алтайському краї Росії готують понад 300 контрактників, серед яких є колишні ув’язнені, наркозалежні та хворі на гепатит.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

“На одному з полігонів східного воєнного округу Алтайського краю проходять підготовку понад 300 осіб, які підписали контракт зі збройними силами Російської Федерації. Серед новобранців є особи з числа колишніх ув’язнених, чоловіки низького соціального статусу без особистих документів, наркозалежні та хворі на гепатит”, – зазначається у повідомленні.

Більшість вказаних осіб вже звернулась до медичних закладів, щоб спробувати відтермінувати свою відправку в райони бойових дій на території України.

Нагадаємо, студентів у тимчасово окупованому Криму примушують підписувати повістки до лав російської армії, шантажуючи результатами іспитів.