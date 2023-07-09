"Оскаженілий Путін звільнив командувача військами РФ в Україні", - Daily Mail

Президент Росії Володимин Путін звільнив із посади командувача російськими військами в Україні Валерія Герасимова. Його змінив генерал-полковник Михайло Теплінський.

Про це пише Daily Mail.

"Оскаженілий Володимир Путін звільнив із посади командувача російськими військами в Україні Герасимова. Кадрові перестановки відбулися відразу після повернення в Україну "азовців". 67-річний генерал був усунений з посади командувача менше ніж через півроку після призначення, через кілька тижнів після так званого "повстання" ПВК Вагнер", - пише видання.

Зазначається, що Герасимов залишиться керувати російською армією як начальник генштабу.

"Але загальна відповідальність за війну тепер лягає на Теплинського, командувача повітряно-десантними військами країни", - пише видання.

Daily Mail зазначає, що під час повномасштабної війни Путін звільнив уже кількох керівників, у тому числі генерал-полковника Михайла Мізінцева, також відомого як "Маріупольський різник", а також генерала Рустама Мурадова, який стояв за різаниною у Вугледарі на початку цього року.

Щодо Теплинського, відомо, що він рік тому обійняв посаду командувача ПДВ, а у квітні став заступником командувача угрупування в Україні. У 1992-1993 роках він брав участь у ліквідації збройного конфлікту у Придністров'ї. А з грудня 1994 року до березня 1995-го брав участь у боях першої чеченської війни.

Нагадаємо, 11 січня російський міністр оборони Сергій Шойгу звільнив командувача об'єднаного угруповання військ в Україні Сергія Суровікіна, призначивши на його місце начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова. (Суровікіна призначили керувати окупаційними військами в Україні торік у жовтні. Він змінив на цьому посту Олександра Дворнікова).

Міністерство оборони Великої Британії заявляло, що чергова заміна Росією командувача окупаційних військ є визнанням того, що кампанія вторгнення не відповідає стратегічним цілям РФ.А американські дослідники з Інституту вивчення війни (ISW) прогнозували, що Герасимов навряд чи виправдає нереалістичні очікування Путіна.