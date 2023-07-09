Також є двоє травмованих.

Поліція встановлює обставини зіткнення Renault Mеgane, Fiat Tipo і Mercedes, яке сталося в неділю, близько 8:50, поблизу села Волохів Яр на автодорозі Київ-Харків-Довжанський.

Про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Тілесні ушкодження, не сумісні з життям, дістав 38-річний водій Fiat Tipo, а також травмувався 44-річний водій Renault Mеgane та його 20-річна пасажирка", - повідомляє відділ комунікацій.

Слідчий вирішує питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Фото: Поліція Харківщини

Фото: Поліція Харківщини

Фото: Поліція Харківщини

Фото: Поліція Харківщини

Фото: Поліція Харківщини

Нагадаємо, що у ніч на суботу, 8 липня, біля Умані у ДТП потрапив рейсовий автобус, постраждали 23 людини.