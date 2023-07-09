Окупанти обіцяють гроші за отримання підлітками паспортів РФ

Окрім того, загарбники піддають тортурам людей за відмову від паспорта РФ.

Окупаційна адміністрація на тимчасово захоплених територіях України обіцяє гроші за отримання російських паспортів підлітками.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Повідомляється, що за отримання російських паспортів 14-річними підлітками, загарбники обіцяють їхнім батькам виплати так званого материнського капіталу.

Таким чином росіяни сподіваються виконати план з паспортизації регіону. Окрім того, загарбники вдаються до викрадення людей та піддають їх тортурам за відмову від паспорта РФ. Зокрема, такі випадки зафіксовані у Енергодарі Запорізької області.

Нагадаємо, що російські загарбники у тимчасово окупованій частині Луганської області розшукують автомобілі з українськими номерами та змушують власників їх змінювати.