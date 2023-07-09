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Окупанти обіцяють гроші за отримання підлітками паспортів РФ

Окрім того, загарбники піддають тортурам людей за відмову від паспорта РФ.

Окупанти обіцяють гроші за отримання підлітками паспортів РФ
Фото: Центр нацспротиву

Окупаційна адміністрація на тимчасово захоплених територіях України обіцяє гроші за отримання російських паспортів підлітками.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Повідомляється, що за отримання російських паспортів 14-річними підлітками, загарбники обіцяють їхнім батькам виплати так званого материнського капіталу.

Таким чином росіяни сподіваються виконати план з паспортизації регіону. Окрім того, загарбники вдаються до викрадення людей та піддають їх тортурам за відмову від паспорта РФ. Зокрема, такі випадки зафіксовані у Енергодарі Запорізької області.

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Нагадаємо, що російські загарбники у тимчасово окупованій частині Луганської області розшукують автомобілі з українськими номерами та змушують власників їх змінювати.

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