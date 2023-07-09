У місті відбуваються заходи із вшанування пам'яті усіх жертв Другої світової війни та 80-ї річниці Трагічних подій на Волині.

Президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда перебувають у Луцьку, повідомило Суспільне.

Вони прибули до костелу святих Петра й Павла, де триває жалобна меса.

Сьогодні в Луцьку відбуваються заходи із вшанування пам'яті усіх жертв Другої світової війни та 80-ї річниці Трагічних подій на Волині, пишуть Волинські новини.

Учора глава УГКЦ Святослав Шевчук під час візиту в Луцьк зазначив, що сьогодні в межах вшанування пам'яті жертв Волинської трагедії мають зустрітися президенти України та Польщі. Попередньо, на зустрічі презентують заяву про прощення і прийняття, підписану главами УГКЦ та Католицької церкви Польщі.

“Разом вшановуємо всіх невинних жертв Волині! Памʼять нас єднає! Разом ми сильніші!”, − йдеться у телеграм-каналі Зеленського.

Фото: Телеграм-канал Зеленського

Фото: Телеграм-канал Зеленського

Фото: Телеграм-канал Зеленського

Фото: Телеграм-канал Зеленського

Нагадаємо, ввечері Зеленський, командири "Азову" та прем'єр-міністр Денис Шмигаль взяли участь у молебені, приуроченому тому, що Україна вже 500 днів відбиває російську збройну агресію. Захід відбувся у центрі Львова.