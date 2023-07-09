Росіяни влучили у суднобудівний завод у Херсоні

Минулої доби війська РФ здійснили на Херсонщині 59 обстрілів, випустивши 334 снаряди з мінометів, артилерії, авіації, «Градів», авіації та БПЛА.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«По місту Херсон ворог випустив 16 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію суднобудівного заводу у Херсоні. Через російську агресію одна людина дістала поранення», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 7 липня російська авіація вкотре обстріляла населені пункти Козацьке та Веселе на Херсонщині.

6 липня ворог випустив 371 снаряд з різних видів озброєння по Херсонщині. Були поранені 10 людей.