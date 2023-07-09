За минулу добу ворог завдав 47 обстрілів по 15 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

Керованою авіабомбою рашисти поцілили по Оріхову, з РСЗВ обстріляли Червоне, Новодарівку та Темирівку.

42 артилерійських удари прийшлися по Гуляйполю, Залізничному, Оріхову, Ольгівському, Преображенці, Степногірську.

Руйнувань зазнали 24 цивільних об'єкти: житлові будинки, господарчі споруди, інше майно людей.

“На щастя, людей не зачепило”, − зазначив голова ОВА.

Фото: Юрій Малашко

Нагадаємо, за суботу, 8 липня росіяни вбили 10 жителів Донецької області. 9 людей загинули у Лимані та одна − в Авдіївці. Ще 13 людей за добу дістали поранення.