ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог обстріляв 15 населених пунктів Запорізької області

Зруйновано житлові будинки.

Ворог обстріляв 15 населених пунктів Запорізької області
Фото: Юрій Малашко

За минулу добу ворог завдав 47 обстрілів по 15 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Керованою авіабомбою рашисти поцілили по Оріхову, з РСЗВ обстріляли Червоне, Новодарівку та Темирівку.

42 артилерійських удари прийшлися по Гуляйполю, Залізничному, Оріхову, Ольгівському, Преображенці, Степногірську.

Руйнувань зазнали 24 цивільних об'єкти: житлові будинки, господарчі споруди, інше майно людей.

“На щастя, людей не зачепило”, − зазначив голова ОВА.

Фото: Юрій Малашко

Нагадаємо, за суботу, 8 липня росіяни вбили 10 жителів Донецької області. 9 людей загинули у Лимані та одна − в Авдіївці. Ще 13 людей за добу дістали поранення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies