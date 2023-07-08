Головне за день. Субота, 8 липня

Ворожий удар по Лиману, понад 25 бойових зіткнень на сході, повернення командирів "Азову", новий командувач Нацгвардії. Яким запам’ятається 500-й день повномасштабної війни.

Восьмеро людей загинули і п’ятеро отримали поранення внаслідок обстрілу російськими військами Лимана Донецької області.

Близько 10-ї ранку росіяни завдали удару по місту з РСЗВ — поцілили у приватний сектор. Пошкоджено будинок і крамницю.

У МВС повідомили, що рятувальники ліквідували пожежі приватного житлового будинку, прибудови до будівлі типографії та трьох легкових автомобілів, які виникли внаслідок обстрілу. Згодом у відомстві уточнили, що кількість постраждалих в Лимані зросла до 13 осіб.

Разом із Президентом Володимиром Зеленським із Туреччини додому повернулися командири захисників Маріуполя.

Повернення Зеленський анонсував у Телеграмі.

"Повертаємося додому з Туреччини й повертаємо додому наших героїв. Українські воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега нарешті будуть із рідними. Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

На п'ятисотий день війни Україна повернула додому своїх героїв – командирів підрозділів, які захищали Маріуполь та "Азовсталь", сказав Президент Володимир Зеленський у Львові після повернення з Туреччини разом із героїчними командирами.

Він особисто подякував президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану і турецькій стороні за допомогу у звільненні наших людей.

У центрі Львова відбувся молебень, приурочений до того, що Україна вже 500 днів відбиває російську збройну агресію. Окрім президента та командирів "Азову", на заході був присутній прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що 21 вересня 2022 року командири оборони Маріуполя Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Олег Хоменко, Сергій Волинський, Денис Шлега були звільнені з полону внаслідок обміну полоненими та інтерновані на територію Туреччини.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - за добу там відбулось понад 25 бойових зіткнень.

Ворог завдав зокрема 34 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 склад боєприпасів, 3 засоби протиповітряної оборони та 2 станції радіоелектронної боротьби ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 8 липня – в нашій новині.

Президент Володимир Зеленський призначив бойового офіцера Олексія Півненка командувачем Нацгвардії.

Подробиці - в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!