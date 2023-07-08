Ми обов'язково скажемо своє слово у бою, – Денис Прокопенко

Командир "Азова" Денис Прокопенко, який сьогодні повернувся з Туреччини в Україну, планує продовжити воювати з росіянами.

Про це пише РБК-Україна.

"Я глибоко впевнений, що армія – це командна робота. І з сьогоднішнього дня ми разом з вами продовжимо боротьбу. Ми обов'язково ще скажемо своє слово у бою", – сказав "Редіс" журналістам у Львові.

Зараз у Львіві відбувається молебень, приурочений тому, що Україна вже 500 днів відбиває російську збройну агресію. На молебні присутні також командири "Азову" та прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що з Туреччини додому повертаються командири захисників Маріуполя.

21 вересня 2022 року командири оборони Маріуполя Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Олег Хоменко, Сергій Волинський, Денис Шлега були звільнені з полону внаслідок обміну полоненими та інтерновані на територію Туреччини.