Російські війська готуються до можливих бойових дій на території Криму, – Military Media Center

Російські війська готуються до можливих бойових дій на території Криму.

Про це повідомляє Military Media Center, медійний майданчик Сил оборони та безпеки України.

“З метою відбиття потенційного наступу, окупаційні війська проводять фортифікацію місцевості у північній, західній та східній частинах півострову. За наявною інформацією, також відбувається посилення захисту Кримських перешийків”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в Азовському та Чорному морях російські війська зосереджені на недопущенні атак на свої кораблі та пункти базування флоту.

Нагадаємо, росіяни намагаються захистити кримський міст від українських атак. Окупанти намагаються врятувати міст від ракет Storm Shadow.