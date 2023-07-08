​Касетні снаряди. Зброя для наступу

Це створює довготривалі проблеми як для військ, що наступають, так і для мирного населення.

Основна проблема цих снарядів – приблизно 2.5% суббоєприпасів не розриваються навіть за паспортом, після визначеного терміну зберігання, ця цифра може зростати до 7%.

З їхнім історичним бекграундом це очевидно і цілком зрозуміло

Звісно ж, відреагували країни, що підписали конвенцію про заборону – Німеччина очікувано заявила, що не підтримує ініціативу.

Адміністрація президента Байдена оголосила, що США передають Україні 155 мм касетні снаряд и (М-483 та старші версії) та реактивні снаряди (М-26 і вище) до М-270 та “Хаймарсів”.

Фото: EPA/UPG Заряди з касетного боєприпасу в селі Слатине Харківської області, Україна, 11 травня 2022 року.

Тому, наприклад, німецькі М-270 програмно не читають касетних реактивних снарядів, щоб їх випустити, потрібно змінити прошивку.

Ну не можуть же сучасні німці, як якісь фашисти з минулого, працювати невибірковим озброєнням, від якого в теорії можуть постраждати не лише ворожі війська?

Звісно ні, вони його утилізують і засуджують використання.

І знову ж таки, не від гарного життя, американці розробляли за чималі гроші М-30А1 з вольфрамовими кулями.

Щоб зберегти ефективність ураження верхньої півсфери за допомогою повітряного підриву – в обвалівці, в окопах, у найтоншу частину броні.

При цьому уникнути проблеми із суббоєприпасами, що не розірвались. Паралельно йшла програма з оснащення їх самоліквідаторами.

Але переробити сотні тисяч одиниць непросто навіть країні-гегемону.

Проте нам не до сантиментів – південь і так нафарширували мінами, як різдвяний пиріг.

ПМН, “Тропи”, кілька МОН, виставлених в єдину систему та посилені фугасом, різні “Пелюстки”.

Росіяни плювали на всі конвенції не лише на протипіхотні, а й на касетні.

Фото: Павло Кириленко Покровськ у Донецькій області 3 березня 2022 року було обстріляно окупантами касетними боєприпасами з РСЗВ ‘Торнадо-С’.

Салтівку чи Індустріальний у Харкові били касетами, намагаючись спіймати там у промці наші частини.

Тому, до речі, нерідко мелькали фото бійців Сил Оборони з підземних стоянок, з бомбосховищ заводів – це були острови безпеки, саме ж місто жорстоко сікли, у тому числі і 9М55К5.

Фото: Libkos Залишки ракет, якими російські окупанти розстрілювали мирні квартали Харкова.

Кремлівським не заважала ні густота населення, ні житлова забудова, ні конвенції.

Але ми ж теж не підписали конвенцію і не ратифікували її – як і США.

Тому, коли кремлівські вбивці булькають про те, що знайдуть відповідь на постачання касетних снарядів і ракет, їм треба частіше згадувати свої криваві справи у Харкові і на півночі України. Бо «Смерчі» та «Урагани» з касетним начинням літали там зовсім не епізодично.

Це є відповідь і реакція світу на їх дії, не навпаки.

Все російське вторгнення є одним гігантських військовим злочином – стан, у якому нам повертають наших полонених, тортури, позасудові вбивства, списки на ліквідацію активістів, удари касетами по містах, протикорабельні Х-22 по будинкам.

Все, що може припинити це вторгнення тут і зараз, добре для нас. Про проблеми з розмінуванням ми думаємо потім – на жаль, це стане справою кількох поколінь.

Кожен день, коли росіяни залишаються на півдні – це все більше мін, котрі вони ставлять в намаганнях зупинити наш наступ. Тому це свідомий вибір.

Ніша поставок зрозуміла.

Наразі йде війна «довгої руки» – контрбатарейна боротьба і ураження тактичного тілу.

Саме так, як ми працювали в Херсоні, причому тоді, коли у нас було менше дронів, високоточних снарядів, сучасних САУ.

Попри те, що бої на лінії запекліші, нам зараз трохи легше, ніж тоді, такий-от парадокс.

Крім кочуючих гармат, батарей та реактивної артилерії, бажаними цілями будуть РЛС, кунги управління та зв'язку, місця, звідки злітають та отримують сигнал ворожі «пташки», автомобілі радіоелектронної боротьби, пускові тактичної ППО.

Якби стояла ціль коротко описати цю стратегію, вийшло б щось таке: відсунути від лінії те, що не дає нам коректувати вогонь, і самим коректувати вогонь глибше.

Для цього знаходитися у повітрі більше, збільшити середній термін життя дрона і швидкість проходження сигналу від всіх родів розвідки до наших засобів ураження.

Тому, до речі, у новому пакеті БПЛА Penguin.

Фото: UAV Factory/airforce-technology.com БПЛА Penguin

Цей високотехнологічний дрон має автономний політ до 20 годин, запуск з катапульти не вимагає підготовленого майданчика, нічний канал з камерою з добрим зумом, вантажопідйомність 25 кг. Це чистий коригувальний безпілотник, не ударник.

Зв'язка цілевказання/ураження цілі в операції на півдні стане вирішальною.

Типовий приклад як це працює? Наша артилерія скошує посадку, туди заходить група на “Кіпрі”, розпочинає штурм окопів та бліндажів.

Оживають ворожі чергові батарейки та міномети.

Їх потрібно вибивати, проте ще треба гасити все те, що глушить сигнали наших БПЛА, бити «Стріли», «Оси» та «Панцирі» на другій лінії, що можуть позбавити нас «очей» у секторі.

Усі цілі вищі – активно маневруючі, площадні.

Зараз станція РЕБ “Житель” стояла випромінюючи, а через лічені хвилини опустила щоглу і змінила позицію.

Батарея САУ роззосереджується і маскується у посадці.

Поки одна батарея гаубиць, що буксируються, змінює позицію, інша відкриває вогонь.

Це не теорія, ми щільно працюємо саме по таких цілях – тільки за вчора знищили “Град”, “Нону”, “Гвоздику”, “Акацію”, і “Мсту” (майже фулхаус), до того постраждали машини РЕБ.

Таким чином зменшується витрата високоточного озброєння – «Екскалібур», залежно від модифікації, це 120-170 тисяч доларів. І ця ціна зростає – 5% інфляції долара на рік не є жартом.

Нам поставили 2 млн. снарядів різних калібрів і запаси НАТО в Європі вишкребли так, що США відкрили свої запаси на Азіатському та Близькосхідному ТВД.

А прямо зараз у наявності в арсеналах тільки США лежить кілька сотень тисяч штук касетних снарядів – біля 400 тисяч.

Комбiноване ураження – у боєприпасі одразу і осколкові, і кумулятивні. Теперь є можливість забити і танчик на позиції, і АГС поруч у щілині. Або Д-30 і її розрахунок, що укрився в шанці.

Тактичний рівень для касетних снарядів – швидке ураження площадних маневруючих цілей.

Оперативний – за допомогою технологічних західних САУ, дронів, “розумних” снарядів і кассет, вибити ворожі засоби підтримки, придушити артилерію, ізолювати поле бою під Бахмутом або під Роботино.

Стратегічний – дочекатися нарощення виробництва снарядів і виконання вже розміщених партій 155-мм у декількох країнах Альянсу на цих запасах.

Це не буде зброя, що змінює правила гри, але це ефективна поставка, яка давно назріла і яка дозволить нам продовжувати активну фазу наступу. Те що ми просили вже не перший місяць. Гарні новини.