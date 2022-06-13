Голова Тернопільської ОВА підтвердив вибухи в Чорткові, у місті відключили газ (оновлено)
Голова Тернопільської ОВА підтвердив вибухи в Чорткові, у місті відключили газ (оновлено)
Лист 36-ти та інші кроки назустріч Україні
Лист 36-ти та інші кроки назустріч Україні
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Окупанти зруйнували другий міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом
Окупанти зруйнували другий міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Флот ворога в Чорному морі збільшився на два великі десантні кораблі
Флот ворога в Чорному морі збільшився на два великі десантні кораблі
Серед постраждалих від ракетного удару по Тернопільщині є діти, – голова ОВА
Серед постраждалих від ракетного удару по Тернопільщині є діти, – голова ОВА
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни обстрілювали Харків забороненими касетними боєприпасами, - Amnesty International

Їх застосування заборонено міжнародним правом.

Росіяни обстрілювали Харків забороненими касетними боєприпасами, - Amnesty International
Ілюстративне фото
Фото: Макс Требухов

Правозахисна організація Amnesty International зафіксувала, що росіяни обстрілювали Харків забороненими касетними боєприпасами.

Про це повідомляється на сайті Amnesty International.

Зокрема, у різних районах Харкова знайшли уламки касетних боєприпасів 9Н210/9Н235. Дослідники також виявили множинні удари, зокрема виразні сколи на землі, що відповідають очікуваним слідам від касетних боєприпасів 9Н210/9Н235.

Лікарі двох харківських лікарень показали дослідникам гранули, які вони вилучили з ран постраждалих внаслідок обстрілу касетними боєприпасами.

Нагадаємо, касетні боєприпаси являють собою контейнер, що містить десятки суббоєприпасів. Вони розкидаються на заданій висоті над землею. Високий відсоток суббоєприпасів не вибухає при ударі і, таким чином, фактично перетворюється на наземні міни. Застосування касетних боєприпасів заборонено міжнародним правом.

У квітні російські окупанти скидали на Харків бомби на парашутах

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також