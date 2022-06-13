Росіяни обстрілювали Харків забороненими касетними боєприпасами, - Amnesty International

Правозахисна організація Amnesty International зафіксувала, що росіяни обстрілювали Харків забороненими касетними боєприпасами.

Про це повідомляється на сайті Amnesty International.

Зокрема, у різних районах Харкова знайшли уламки касетних боєприпасів 9Н210/9Н235. Дослідники також виявили множинні удари, зокрема виразні сколи на землі, що відповідають очікуваним слідам від касетних боєприпасів 9Н210/9Н235.

Лікарі двох харківських лікарень показали дослідникам гранули, які вони вилучили з ран постраждалих внаслідок обстрілу касетними боєприпасами.

Нагадаємо, касетні боєприпаси являють собою контейнер, що містить десятки суббоєприпасів. Вони розкидаються на заданій висоті над землею. Високий відсоток суббоєприпасів не вибухає при ударі і, таким чином, фактично перетворюється на наземні міни. Застосування касетних боєприпасів заборонено міжнародним правом.

У квітні російські окупанти скидали на Харків бомби на парашутах.