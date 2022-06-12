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У Лисичанську в результаті російських обстрілів загинула шестирічна дитина

Окупанти зруйнували два мости, що ведуть до Сєверодонецька.

У Лисичанську в результаті російських обстрілів загинула шестирічна дитина
Ілюстративне фото
Фото: www.facebook.com/rodion.shovkoshytnyi

У Лисичанську в результаті російських обстрілів загинула шестирічна дитина, а у Сєвєродонецьку окупанти зруйнували два мости, третій знаходиться під обстрілами.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Лисичанськ рашисти потужно обстрілюють, сьогодні від ворожого вогню загинула шестирічна дитина... Два мости, що ведуть до Сєверодонецька, зруйновані рашистами. Третій – цілий день під обстрілами, він старий і критично аварійний, вантажівки ним пересуватися не можуть – великий ризик обвалу", - зазначив він.

За його словами, у разі його руйнування обласний центр буде відрізано.

Також Гайдай зазначив, що із Сєвєродонецька немає евакуації і єдиний варіант виходу з міста – пішки через уцілілий міст.

"Ми робимо можливість евакуації з обласного центру з Іриною Верещук. Сподіваємося, що організований вихід із міста стане можливим, але для цього маємо отримати гарантії безпеки", - зазначив глава ОВА.

Гайдай також повідомив, що важкі бої точаться у Гірській громаді.

Гайдай додав, що на території заводу "Азот" у Сєвєродонецьку залишаються близько 500 мирних жителів, із них 40 – це діти. Іноді військовим вдається когось евакуювати.

"Військові готові до будь-якого розвитку подій... загрози оточення наших військ на Луганщині немає", - наголосив він. 

Нагадаємо, раніше Гайдай говорив, що 13 червня росіяни можуть кинути резерви на штурм Сєвєродонецька.

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