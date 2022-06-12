Залужний: На сьогодні маємо ширину фронту - 2 450 км, на 1 105 км ведуться активні бойові дії

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів розмову з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Вважаю цю глибоко шановану мною людину своїм наставником, повідомив і подякував за це", - сказав Залужний.

Він розповів, що поінформував генерала Міллі про поточну оперативну обстановку. Залужний наголосив, що противник сконцентрував головні зусилля на півночі Луганської області. Росіяни масово застосовують артилерію і, на жаль, має десятикратну вогневу перевагу.

"Але, попри все, ми продовжуємо утримувати позиції. Кожен метр української землі там политий кров‘ю, але не тільки нашою, а й окупанта", - зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Залужний також наголосив, що складною є ситуація, зокрема, у місті Сєвєродонецьк. Туди ворогом було перекинуто до 7 батальйонно-тактичних груп. Незважаючи на щільний вогонь, захисникам України вдалося зупинити противника.

"Зазнаючи невдач на Луганському напрямку, російські окупаційні війська відновили обстріли житлових кварталів Харкова, що вимагає від нас адекватних дій. Збройні сили РФ продовжують обстрілювати артилерією та мінометами підрозділи наших сил оборони у Чернігівській та Сумській областях. Ми ведемо вогонь у відповідь. На окремих напрямках ми перейшли до контрнаступальних дій", - розповів головнокомандувач ЗСУ.

Він також зазначив, що на сьогодні маємо ширину фронту - 2450 км, з яких на 1105 км ведуться активні бойові дії.

Залужний вкотре повторив генералу Міллі своє прохання - у найкоротші терміни допомогти Україні отримати більше артилерійських систем калібру 155 мм.

"Також поділився зі своїм візаві стратегічними цілями Генерального штабу ЗСУ. Розуміння стратегії нашої збройної боротьби і проведення операцій допоможе забезпечити прозорість взаємин з партнерами, чіткі і зрозумілі кількісні та часові рамки міжнародної технічної допомоги, про яку ми просимо. Ми обмінялися думками про хід передачі і застосування вже наданого озброєння, провели аналогії з ленд-лізом часів Другої світової війни і обговорили сценарії подальшого розвитку ситуації", - додав Залужний.

Нагадаємо, найскладніша ситуація - на Луганщині, противник має вирішальну перевагу в артилерії. Якнайшвидший перехід ЗСУ на озброєння НАТівського зразка збереже життя українців та наші території.

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що Україна готова перевести своє озброєння на стандарти НАТО протягом місяця.