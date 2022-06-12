Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Санкцій мало не буває. Які подальші "сюрпризи" готує росіянам Україна?
Санкцій мало не буває. Які подальші "сюрпризи" готує росіянам Україна?
Російські військові перевозять свої родини на Херсонщину, – ОК “Південь”
Російські військові перевозять свої родини на Херсонщину, – ОК “Південь”
У Сєвєродонецьку багато окупантів загинули під час наради, - Гайдай
У Сєвєродонецьку багато окупантів загинули під час наради, - Гайдай
Голова Тернопільської ОВА підтвердив вибухи в Чорткові, у місті відключили газ (оновлено)
Голова Тернопільської ОВА підтвердив вибухи в Чорткові, у місті відключили газ (оновлено)
Лист 36-ти та інші кроки назустріч Україні
Лист 36-ти та інші кроки назустріч Україні
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
ГоловнаСвіт

Ердоган анонсував нові переговори з Зеленським і Путіним щодо розблокування експорту зерна

Президент Туреччини розповів, що шукає, які кроки ми можемо вжити.

Ердоган анонсував нові переговори з Зеленським і Путіним щодо розблокування експорту зерна
Фото: Офіс президента

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує провести нові переговори з Володимиром Зеленським та очільником Кремля Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьку газету Hurriyet.

Як сказав Ердоган, Туреччина продовжить займатися питанням розблокування морського експорту українського зерна не лише собі, але й третім країнам.

"Переговори продовжуються. Минулої ночі у нас були розмови з деякими відповідальними людьми. Наступного тижня ми обговоримо те, які кроки ми можемо вжити, під час переговорів з Зеленським та Путіним", - повідомив турецький президент.

Нагадаємо, 30 травня Ердоган провів телефонні роозмови з президентами України й Росії.

У квітні Зеленський також домовлявся з Ердоганом щодо евакуації з заблокованого росіянами Маріуполя та гарантій безпеки з боку Туреччини.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також