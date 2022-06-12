Ердоган анонсував нові переговори з Зеленським і Путіним щодо розблокування експорту зерна

Президент Туреччини розповів, що шукає, які кроки ми можемо вжити.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує провести нові переговори з Володимиром Зеленським та очільником Кремля Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьку газету Hurriyet.

Як сказав Ердоган, Туреччина продовжить займатися питанням розблокування морського експорту українського зерна не лише собі, але й третім країнам.

"Переговори продовжуються. Минулої ночі у нас були розмови з деякими відповідальними людьми. Наступного тижня ми обговоримо те, які кроки ми можемо вжити, під час переговорів з Зеленським та Путіним", - повідомив турецький президент.

Нагадаємо, 30 травня Ердоган провів телефонні роозмови з президентами України й Росії.

У квітні Зеленський також домовлявся з Ердоганом щодо евакуації з заблокованого росіянами Маріуполя та гарантій безпеки з боку Туреччини.