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Зеленський став лауреатом премії Бориса Нємцова

На премію імені російського опозиційного політика цьогоріч вирішили номінувати українців. 

Зеленський став лауреатом премії Бориса Нємцова
Володимир Зеленський
Фото: Скріншот відео

Лауреатом премії Бориса Нємцова став президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомили на сайті фонду Нємцова, зазначивши, що під час війни вирішили номінувати на премію представників України. 

"Серед кандидатів були мер Києва Віталій Кличко, лідер групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, засновниця підрозділу бойових медиків-волонтерів Юлія Паєвська (Тайра)", – йдеться у повідомленні.

Номінували також радника голови Офісу президента Олексія Арестовича.

"За результатами рейтингового голосування засновників та Ради фонду переможцем став президент України", – додали в повідомленні. 

"Фонд Бориса Нємцова За свободу" було засновано в листопаді 2015 року в Німеччині його донькою Жанною. 

Головною метою премії, як зазначають у фонді, є "надихати та посилювати людей, які відстоюють цінності демократії і прав людини попри ризики та тиск із боку влади". Розмір премії – 10 000 євро. 

Торічним лавреатом став Олексій Навальний.

Борис Немцов – російський опозиційний політик. Був убитий 27 лютого 2015 року на вулиці в центрі Москви. За словами очевидців, у нього вистрілили близько чотирьох разів. 

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