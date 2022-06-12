Франція готова допомогти у відкритті доступу до Одеського порту

Франція готова сприяти у відкритті доступу до заблокованого окупантами Одеського порту, щоб відновити експорт українських зернових. Про це заявив представник французького президента Емманюеля Макрона, пише Reuters.

"Ми в розпорядженні сторін, щоб можна було організувати операцію, яка дозволила б увійти в порт Одеси у повній безпеці", – заявив він.

У чому може полягати допомога – він не уточнив.

Чиновник також вважає, що в заявах Макрона про "неприниження Росії" немає поступок Путіну чи РФ.

"Коли він (Макрон. – Ред.) говорить із ним (Путіним. – Ред.) прямо, це не компроміс, а висловлювання того, як ми бачимо речі", – сказав представник президента Франції.

Чиновник, імʼя якого журналісти не опублікували, додав, що Франція бажає Україні перемоги у війні та відновлення територіальної цілісності.

Нагадаємо, Макрон під час спілкування з журналістами заявив, що Путін "зробив історичну і фундаментальну помилку для свого народу, для себе та для історії".

Президент Франції додав, що Росію не слід "принижувати... щоб у день припинення бойових дій ми могли прокласти вихід дипломатичними засобами".

Міністр закордонних справ України на це відповів, що "заклики уникнути приниження Росії можуть тільки принизити Францію та кожну іншу країну, яка до цього закликала б. Тому що Росія принижує себе сама".

Президент Володимир Зеленський заявив, що не зовсім розуміє, про яке приниження РФ йдеться. Він наголосив, що не вважає, що і Україну принижують, бо це – слабка позиція. "Нас ніхто не принижує. Нас вбивають. Тому ми у відповідь не збираємось також нікого принижувати. Ми будемо відповідати тим самим інструментом", – підкреслив президент.