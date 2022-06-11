Дуда розраховує на збільшення військ НАТО на сході альянсу

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що країни східного флангу НАТО розраховують на збільшення кількості військ США у цій частині Європи.

Про це Дуда заявив після саміту Бухарестської дев’ятки, повідомляє "Європейська правда".

Дуда зазначив, що країни "дев’ятки" хочуть, щоб кількість солдатів НАТО, дислокованих у країнах східного флангу, значно збільшилася.

Він додав, що розширену передову присутність Альянсу "слід поширити на більш східні держави, такі як Болгарія, Угорщина та Словаччина".

"Ми також хочемо, щоб ця схема перетворилася на посилену передову оборону. Ми також сподіваємося, що Сполучені Штати збільшать свою присутність у нашій частині Європи", - заявив президент Польщі.

Лідери Бухарестської дев’ятки на саміті у п'ятницю, 10 червня, ухвалили спільну декларацію, в якій засудили агресію Росії проти України та виступили за зміцнення присутності НАТО на східному фланзі Альянсу. У саміті, започаткованому Румунією і Польщею у 2015 році, взяли участь президенти Естонії, Угорщини, Литви, Латвії та Болгарії, а президенти Чехії та Словаччини брали участь у режимі онлайн.

Нагадаємо, що 8 червня президент США Джо Байден провів телефонну розмову з польським президентом Анджеєм Дудою. Зазначається, що президенти говорили про підтримку України в повномасштабній війні з Росією.