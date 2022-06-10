Погрози російських політиків у Польщі сприймають цілком серйозно, у тому числі - ядерні, - посол

Мета Росії - не лише захопити окремі міста України, а змусити всіх у Європі повернутися на 30-40 років тому.

У Польщі серйозно сприймають погрози з боку Росії, зокрема те, як та російському телебаченні обговорюють ядерні удари.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький.

Він розповів, чому лишився в Києві після 24 лютого, коли напередодні з української столиці виїхали вже майже всі іноземні дипломати.

"Ми були впевнені, що росіяни не зайдуть у Київ, що Збройні Сили України і тероборона дадуть їм відсіч. Я тут не відчував для себе великої загрози. Ну, бомбили… Але у мене своє завдання, я на службі, а не доброволець. Моя служба – це представляти Польщу при уряді України. Уряд тут працював, тож я теж тут працював", - зазначив Ціхоцький.

На питання, на чому грунтувалася його впевненість, адже були прогнози багатьох розвідок і аналітичних центрів, що Україна протримається "максимум три доби" посол відповів: "Можливо, польська розвідка краща".

Ціхоцький також розповів, яким був перший російського повнмасштабного вторгнення для нього.

"Я прокинувся від звуку вибухів у районі Борисполя чи Броварів. З вікон моєї резиденції було видно сполохи, і мені все стало зрозуміло. Ми всі зібралися у посольстві й відразу перейшли на воєнні рейки: ще раз перерахували запаси води, продуктів, палива, і почали міркувати, чи не забагато нас тут. Треба було подбати про евакуацію тих, кому необов’язково працювати в Києві. Окрім того, відразу почалися надзвичайні звернення з українського боку і багато запитань телефоном із Польщі. Також до нас зверталися з проханнями про евакуацію поляки та громадяни інших країн", - розповів посол.

"Коли росіян вибили з Київської області й на тиждень-півтора все ніби заспокоїлося, а потім знову почалися обстріли, я трошки занервував, бо підсвідомо сподівався на поворот на краще. Ну й звісно, коли росіяни перегрупувалися, і стало зрозуміло, що на сході все буде інакше", - додав Ціхоцький

Він наголосив, що тривога нікуди не ділася, зважаючи на повідомлення про те що Путін не відмовився від планів захопити Київ і всю Україну.

"Думаю, все можливо. Під атакою вся Україна – повторюються ракетні обстріли Львова, Одеси, інших міст. Тобто ця війна не є локалізованою десь на Донбасі. Всі українці, які перебувають у країні, – під загрозою", - зазначив посол.

Він також прокоментував публічні погрози російських політиків про те, що РФ "може поставити Польщу в чергу на денацифікацію" після України, а також обговорення ядерних ударів по Польщі на російському телебаченні.

"Цілком серйозно (ставимось, - ред.). У нас немає жодних ілюзій. Мета агресії, яка почалася наприкінці лютого, – не захопити окремі міста України, а змусити всіх у Європі повернутися на 30-40 років назад. Ми розуміємо, що Росія реалізуватиме цю мету десь воєнними інструментами, десь економічними, десь дипломатичними, і усвідомлюємо, що якби ми не вирішили підтримати Україну, то вони дійшли б до нас швидше", - наголосив Ціхоцький

Він також заявив, що для того, щоб змусити Росію відмовитися від агресії одних лише санкцій недостатньо.

"Я не сказав би, що санкції не спрацювали. Росія не спроможна відновлювати свій воєнний потенціал, у неї величезні економічні проблеми, багато підприємств пішло з російського ринку, вже відчутний дефіцит ліків, сучасної техніки, автомобілів. Ніхто не казав, що наслідки санкцій за одну добу вплинуть на рішення росії припинити війну. Але тільки одного цього способу змусити росію відмовитися від агресії недостатньо. По-перше, це – санкції, по-друге – воєнний інструментарій Збройних Сил України, по-третє – дипломатичні зусилля, по-четверте – гуманітарна допомога", - пояснив посол.

Нагадаємо, під час візиту президента Польщі Анджея Дуди до Києва 23 лютого український президент Володимир Зеленський сказав йому, що протягом найближчих кількох годин Росія атакує Україну. Про це Дуда розповів в інтерв'ю виданню Polska Times.

На другий день російської агресії проти України у Польщі провели соцопитування, в якому 74% поляків заявили, що вважають вірогідність нападу Росії на Польщу "високою" чи "середньою".

У березні секретар РНБО Олексій Данілов не виключав, що наступною країною, яку захоче захопити Путін, стане Литва.