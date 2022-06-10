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Посол Польщі про заклики зберегти "обличчя" Путіна: "То нехай віддають свій Бранденбург чи Піренеї"

"Росія цілеспрямовано створила таку ситуацію, коли союзники тиснутимуть на нас з метою піти на поступки".

Посол Польщі про заклики зберегти "обличчя" Путіна: "То нехай віддають свій Бранденбург чи Піренеї"
Бартош Цихоцкий
Фото: PAP

Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький розкритикував заяви про необхідність "зберегти обличчя" президента Росії Володимира Путіна.

Свою позицію він висловив в інтерв'ю Укрінформу.

Ціхоцький наголосив, що Польща робить усе можливе, аби країни-союзниці продовжували підтримувати Україну в війні проти російських загарбників.

"Польща робить усе можливе, щоб ніхто не зійшов із цієї дистанції. Але треба розуміти, що ми не в центрі уваги багатьох столиць", - зазначив він.

На думку посла, наразі Росія цілеспрямовано створила таку ситуацію, коли союзники тиснутимуть з метою піти на поступки Путіну.

"Мені здається, що Росія дуже свідомо і цілеспрямовано створила таку ситуацію, коли союзники тиснутимуть на нас із метою піти на поступки. Бо що для них Донеччина чи Луганщина? Озвучувалися думки, що треба рятувати чиєсь обличчя. То нехай віддають свій Бранденбург чи Піренеї", - сказав Ціхоцький.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський в інтерв’ю італійському телеканалу Rai 1 розповів, що президент Франції Емманюель Макрон пропонував Україні частково поступитися своїм суверенітетом, щоб "зберегти обличчя Путіну".

Прем'єр-міністр Польщі, коментуючи ці слова Макрона, закликав ізолювати президента країни-агресорки, а не "зберігати йому обличчя", а ідеологія "русского мира", на його переконання, має бути ліквідована.

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