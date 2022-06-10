Швейцарія схвалила шостий пакет санкцій ЄС проти Росії, що включає ембарго на нафту

Берн також вирішив упровадити фінансові обмеження та заборону на в'їзд у країну ще для 100 громадян РФ.

Швейцарія слідом за Євросоюзом схвалила шостий пакет санкцій проти Росії через її війну в Україні, що включає ембарго на російську нафту.

Про це йдеться у пресрелізі на сайті уряду країни, передає "Інтерфакс-Україна".

"Федеральна рада 10 червня ухвалила рішення про схвалення нових санкцій ЄС проти Росії та Білорусії", - зазначається в документі ньому.

Крім того, Берн вирішив упровадити фінансові санкції та заборону на в'їзд у країну ще для 100 осіб. Це громадяни Росії та Білорусі - військовослужбовці, представники політичних кіл, бізнесмени, особи, які займаються поширенням дезінформації, як вважають у Швейцарії.

Також санкції передбачають відключення від міжнародної системи SWIFT чотирьох банків - російських та білоруських.

Нагадаємо, шостий пакет санкцій ЄС щодо Росії був узгоджений наприкінці травня та набув чинності в Євросоюзі на початку червня. Ним передбачено заборону на імпорт сирої нафти та деяких нафтопродуктів із Росії. Зазначається, що поетапна відмова від сирої нафти займе у ЄС близько півроку, а від нафтопродуктів - до восьми місяців.

Крім того, санкції передбачають відключення від міжнародної системи SWIFT ще трьох російських банків - Сбербанку, "Московского кредитного банка" і "Россельхозбанка". Крім них, із системи виключать Білоруський банк розвитку та реконструкції.