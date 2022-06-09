Для підтримки енергосистеми України Німеччина надасть до 26 млн євро

Німеччина планує надати Україні гроші для підтримки енергосистеми. Сума кредитної допомоги може сягнути 26 млн євро.

Про це повідомила у Twitter посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

“Обговорила з Германом Галущенком німецьку підтримку стійкості української енергосистеми: BMWK надасть Укренерго до 3,5 млн євро на купівлю техніки для ремонту електромереж, а BMZ - кредити KfW (Німецький державний банк розвитку – ред.) обсягом до 22,5 млн євро”, - повідомила Анка Фельдгузен.

Нагадаємо, Міністерство енергетики поставило завдання перед операторами систем розподілу (ОСР) не відключати за несплату під час дії воєнного стану в Україні жодних категорій споживачів електроенергії.