Україна може отримати до кінця року 1,5 млрд євро від експорту електроенергії до Європи, – Зеркаль

Україна може отримати до кінця року 1,5 мільярда євро від експорту електроенергії.

Про це заявила радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль, пише reuters.com з посиланням на Суспільне.

Електроенергетична мережа України почала планувати відділення від російської та білоруської енергосистеми у 2014 році після того, як Росія анексувала Крим. Автономність системи перевірялася у лютому, коли напала Росія, через що Київ повністю відключився на 2,5 роки раніше, ніж планувалося, зазначає видання.

“Ми розпочали це у березні, і зараз ЄС відкриває нам технічну можливість запускати комерційні потоки та заробляти на цьому гроші. Нам дуже важливо, що... незважаючи на війну, ми змогли це зробити за 2,5 роки раніше, ніж планувалося”, – сказала Зеркаль.

Усі необхідні українцям лінії готові експортувати електроенергію до Румунії, Угорщини, Словаччини та Польщі, додала радниця міністра.

Україна у березні подала заявку на приєднання до європейської енергосистеми ENTSO-E у найкоротші терміни. У вівторок, 7 червня Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії погодила поетапне розширення експорту української електроенергії в Європу.

“Сьогодні енергосистема України працює в режимі пробної аварійної синхронізації. Це означає, що експортно-імпортні операції з європейськими контрагентами не проводяться. Водночас як українська, так і європейська сторони розглядають можливість поетапного збільшення обсягів експорту, що було б взаємовигідним”, – зазначили в Укренерго.

Відкриття експорту електроенергії до Європи дозволить Україні отримати додатковий прибуток та надходження до державного бюджету. Водночас постачання української електроенергії до ЄС значно посилить енергетичну безпеку в регіоні Центральної та Східної Європи.

“Також вони могли би покрити деяку частку споживання електроенергії в цих країнах і зменшити їхню залежність від Російської Федерації”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 16 березня завершилося обʼєднання української та європейської енергосистем. Україна стала членом "енергетичного Євросоюзу" – українська енергетична система синхронізувалася з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E.

26 квітня у Варшаві відбулось підписання угоди про надання НЕК "Укренерго" статусу члена-спостерігача ENTSO-E.