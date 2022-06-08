На Ukraine Virtual Investor Conference Зеленський запропонував інвесторам розглянути варіанти співпраці з Україною

На конференції Ukraine Virtual Investor Conference Президент України Володимир Зеленський запропонував інвесторам обрати варіанти співпраці з нашої державою.
Він наголосив, що таких варіантів є два: короткостроковий і довгостроковий.
За словами Президента, у перший входять фандрейзингова платформа UNITED24 та військові облігації.
Зеленський закликав інвесторів звернути увагу на довгостроковий варіант співпраці.
"Я пропоную вам, як то кажуть, грати в довгу. Які конкретно це можливості? Я назву пʼять основних: це Європа, IT, агро, "зелена" енергетика, локалізація виробництва", - сказав глава держави.
Зеленський наголосив, що "ніде у світі ви не знайдете одночасно всіх цих економічних чинників. Вони є тільки в нас, в Україні, і долучатися до роботи з ними можна вже".
"І, звичайно, я розумію, що поруч з усім, що я кажу зараз, є одне слово. І це слово – "війна". Війна триває. Але ми вистояли проти надпотужного удару. Ми захищаємо нашу територію. І ми йдемо до того, що обов’язково стане одним із найбільших військових успіхів у Європі. Ми переможемо в цій війні. І, співпрацюючи з вами, – швидше", - сказав Президент.
Він також додав, що "ні в кого вже немає сумнівів у нашій перемозі".