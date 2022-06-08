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На Київщині відновили проїзд 22 мостами з 24, - ОВА

Ремонт ще двох пошкоджених мостів триває в посиленому режимі.

На Київщині відновили проїзд 22 мостами з 24, - ОВА
Фото: Пресслужба Київської ОВА

У Київській області відновили проїзд 22 мостами.

Про це повідомили в пресслужбі Київської ОВА.

В адміністрації додали, що в посиленому режимі тривають ремонтні роботи на ще двох мостах.

"На ділянці автодороги Димер – Богдани з обходом с. Сухолуччя 6 червня провели роботи з бетонування мосту. На час застигання бетону об'їзд організовано через с. Глібівка або через населені пункти Федорівка – Рови – Дмитрівка – Толокунь. Рух мостом буде відновлено 10 червня", - додали в ОВА.

За інформацією обласної влади, тривають ремонтні роботи поблизу с. Сеньківка Бориспільського району автодорогою /М-01/ – Рудня – Гоголів – Бориспіль/ – Сеньківка.

Нагадаємо, нещодавно під Києвом відновили для вантажівок рух через річку Ірпінь, а раніше анонсували початок монтажу тимчасового переїзду через Десну біля Чернігова.

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