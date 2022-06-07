Видобуток вугілля впав, а газ закачуємо, - Шмигаль про ситуацію із запасами енергоносіїв

Станом на 1 червня в українських підземних сховищах зберігається вже 10 млрд кубометрів блакитного палива.

На засіданні Кабміну Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про ситуацію із запасами вугілля та газу.

Він повідомив, що станом на 1 червня в сховищах зберігається вже 10 млрд кубометрів блакитного палива.

"Це на 7,5%, або на 700 млн кубів більше, ніж, наприклад, середні показники 2014-2018 років", - зазначив Шмигаль.

Він додав, що минулий опалювальний сезон завершили з 9 млрд кубометрів у газосховищах.

"Уряд прораховує одразу декілька сценаріїв розвитку подій для максимальної готовності до зими. Видобуток газу цього року оцінюємо від 16 до 19 млрд кубів. Споживання від 21 до 24 млрд кубів. Відповідно, частину газу будемо імпортувати. Потужності для цього є. Домовленості з нашими сусідами на Заході ми також маємо", - розповів глава Кабміну.

Шмигаль також додав, що уряд дав доручення НАК "Нафтогаз" закачати в газосховища на початок опалювального сезону щонайменше 19 млрд кубометрів газу.

Глава уряду також повідомив, що знизилися обсяги видобутку вугілля.

"Видобуток вугілля на державних шахтах впав приблизно на третину через окупацію частини об’єктів. Але маємо альтернативні варіанти, і тому на початок опалювального сезону об’єми вугілля на складах розраховуємо довести до щонайменше 2 млн тонн. Це дозволить забезпечити стабільність поставок і для населення, і для бізнесу. Максимальний показник, який ми маємо намір накопичити — близько 3 млн тонн вугілля на початок опалювального сезону", - сказав Шмигаль на засіданні КМУ.

Він зазначив, що російські загарбники захопили Запорізьку АЕС, Каховську ГЕС, три ТЕС та близько 40% всіх об’єктів відновлювальної енергетики. "На частині наших станцій підвезення вугілля заблоковано через загрозу обстрілів, а також є логістичні проблеми й руйнування", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, напередодні російського вторгненні в лютому Денис Шмигаль заявляв, що запаси вугілля на українських ТЕС вдвічі перевищують торішні.

На початку травня голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Герус повідомив, що оскільки в Україні є профіцит вугілля й електроенергії, тому розглядають питання їх експорту в Європу.