Україна може допомогти Європі подолати енергетичну кризу

Я вже писала про те, що швидке відновлення і відкриття нових можливостей експорту електроенергії з України до країн ЄС після технічної синхронізації української електромережі з європейською – це виграшна ситуація як для України, так і для Європи.

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Цього року Європа готується до повного припинення експорту газу та вугілля з рф, що означає додатковий виклик для енергосистеми ЄС. Українська електроенергія, яку можна експортувати до країн ЄС, може допомогти Європі позбутися залежності від російського газу та вугілля. Так, експорт в 600 МВт або 400 млн кВтг на місяць з України, який можна відновити найближчі місяці, є еквівалентом приблизно 250 млн м3 газу щомісяця. Наприклад Румунія у 2020 році імпортувала з рф близько 960 млн м3 газу або 160 млн м3 на місяць у період ОЗП. Тобто, Україна здатна покрити експортом електроенергії майже повну потребу у газі для Румунії.

Одночасно, експорт української електроенергії в країни ЄС допоможе енергетичній галузі Україні в подоланні скрутного фінансового становища в період війни. За оцінками експертів, щомісячний дефіцит на ринку електроенергії України становить 230-280 млн євро. Потенційні додаткові доходи від експорту електроенергії на рівні 600 МВт за поточними цінами в Європі дадуть змогу отримати в енергосистему України до 110-130 млн євро щомісяця.

Що маємо після 2,5 місяців після синхронізації з ENTSO-E?

З квітня здійснюється експорт у Польщу по відокремленій лінії Добротвірська ТЕС-Замость. І за квітень-травень було експортовано близько 260 млн кВтгод.

Також з 13 травня «Укргідроенерго» почало експортувати електроенергію до Молдови і за травень обсяг проданої електроенергії склав 56 млн.кВтг. А з червня поряд з «Укргідроенерго» доступ до перетину цього напрямку отримав ще і «Енергоатом», який також буде експортувати.

У мене є питання до ціни, за якою Енергоатом буде продавати в Молдову свою електроенергію, вона нижче ніж ціни на внутрішніх сегментах ринку електроенергії після оплати «Укренерго» обов’язкових платежів. Особливо це дивно в умовах взятого компанією 1,5 млрд.грн. кредиту в «Укргазбанку» на закупівлю ядерного палива, що свідчить про поганий фінансовий стан компанії. Але це зовсім інша історія… Відволіклась…

Здійснення експорту в значно більших масштабах, ніж він є зараз, цілком можливий.

Отже, для того щоб відновити експорт електроенергії до Угорщини, Словаччини та Румунії, який Україна ще до синхронізації і війни здійснювала у країн ЄС через Бурштинський енергоострів до 650 МВт, необхідно виконати певні технічні умови.

План необхідних заходів відомий та принципово узгоджений з європейськими партнерами. Однак частину цього плану під час війни виконати неможливо. Зокрема, переналаштувати стабілізатори енергосистеми на тимчасово окупованих Запорізької та Луганської ТЕС, Каховський ГЕС, переналаштувати системи збудження на енергоблоках Запорізькій АЕС. При цьому, для збільшення його до 1690 МВт в рамках діючих міждержавних ПЛ необхідне встановлення СТАТКОМ (STATCOM) або накопичувачів електричної енергії (Battery Storage) для підтримки частоти в системі, що потребує немалих коштів і часу від півроку до року.

Але навіть за таких умов планується, що можливості для експорту електроенергії будуть поступово збільшуватись, за результатами моніторингу показників динамічної стійкості об’єднаної енергосистеми і наявності низькочастотних коливань. Так, дозвіл на експорт перших 200 МВт з ОЕС України до енергосистем Угорщини/Словаччини/Румунії очікується вже на початку цього місяця.

Як же планують використовувати кошти, отримані від експорту?

КМУ та Регулятор (НКРЕКП) розробили проект спеціального формату ПСО (покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку, які здійснюють експорт електричної енергії, для забезпечення загальносуспільних інтересів), який передбачає:

Передачу 80% маржі від різниці цін Європейських країн та України на адресу Гарантованого покупця з метою оплати послуг постачальників універсальних послуг (постачання електричної енергії на адресу населення)

15-17% буде розподілятися на адресу системного оператора НЕК Укренерго за рахунок вартості аукціонів до міждержавного перетину

3% буде залишатись у вигляді маржі на адресу Трейдерів, які будуть здійснювати експорт.

За експертними оцінками, у період червень-грудень (7 місяців) цього року до країн ЄС може бути експортовано близько 2 200 млн кВтг, в тому числі:

100 млн кВтг у період червня (150МВт)

300 млн кВтг у період липень-вересень (400МВт)

400 млн кВтг у період жовтень-грудень (600МВт)

Ця електроенергія дозволить отримати до енергосистеми України 554 млн євро або 17 353 млн грн (за поточним офіційним курсом НБУ 31,32 грн за євро) за 7 місяців з урахуванням поточних форвардних цін в Європі ні рівні 258 євро/МВтг, в тому числі:

298 млн євро або 9 336 млн грн (54%) на адресу Гарантованого покупця в рамках ПСО. Ці гроші будуть спрямовані на покриття збитків від постачання електроенергії населенню

153 млн євро або 4 804 млн грн (28%) на адресу виробників (Енергоатом, Укргідроенерго, ГК ТЕС) за рахунок збільшення виробництва

88 млн євро або 2 746 млн грн (16%) на адресу системного оператора НЕК Укренерго за рахунок оплати тарифу на передачу, диспетчеризацію та вартості аукціонів до міждержавного перетину

15 млн євро або 467 млн грн (3%) на адресу Трейдерів, які фактично будуть експортувати електроенергію

Отже чекаємо прийняття необхідних рішень, вигідних як для України так і для наших європейських партнерів. Адже зима не за горами і прийде вчасно, а нам потрібно бути до неї готовими, що без коштів і професійних, злагоджених дій зробити буде неможливо.