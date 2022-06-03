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Світ, можливо, наближається до енергетичної кризи 1970-х років або ще гіршої, – CNN

"У нас є нафтова криза, газова криза та криза електроенергії одночасно”.

Світ, можливо, наближається до енергетичної кризи 1970-х років або ще гіршої, – CNN
Фатіх Біроль
Фото: newscientist.com

Світ бореться з різким стрибком цін на енергносії – від бензину та природного газу до вугілля.

Про це йдеться у статті CNN.

Деякі експерти побоюється, що це може бути лише початком.

“Теперішні та колишні чиновники у сфері енергетики стурбовані тим, що вторгнення Росії в Україну після кількох років недофінансування енергетичного сектору призвело до того, що світ занурився у кризу, яка буде конкурувати або навіть перевершувати нафтову кризу 1970-х і початку 1980-х років”, – йдеться у повідомленні.

Водночас на відміну від цих епізодів, актуальна ситуація не пов'язана з нафтою.

“Тепер у нас є нафтова криза, газова криза та криза електроенергії одночасно”, – сказав голова наглядової групи Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль в інтерв'ю Der Spiegel, опублікованому на цьому тижні. 

За його словами, ця енергетична криза набагато масштабніша за нафтові кризи 1970-х і 1980-х років і, мабуть, вона триватиме довше.

“Досі світова економіка значною мірою могла протистояти стрибку цін на енергоносії. Але ціни можуть продовжувати зростати до неприйнятного рівня, оскільки Європа намагається відмовитись від російської нафти і, можливо, газу. Дефіцит постачання може призвести до важкого вибору в Європі, включно з нормування", - сказав він.

Генеральний секретар Міжнародного енергетичного форуму Джо Макмонігл заявив, що згоден з цим гнітючим прогнозом МЕА.

“Ми маємо серйозну проблему у всьому світі, і я думаю, що політики лише починають усвідомлювати це. Це свого роду ідеальний шторм”, – зазначив експерт.

Масштаби цього ідеального шторму – недостатні інвестиції, сильний збій попиту та пропозиції через війну – матимуть далекосяжні наслідки, потенційно загрожуючи економічному відновленню після Covid-19, посилюючи інфляцію, розпалюючи соціальні заворушення та підриваючи зусилля для порятунку планети від глобального потепління.

Нагадаємо, ціни на нафту впали на фоні повідомлень, що Саудівська Аравія та інші члени ОПЕК у відповідь на звернення США та ЄС готові збільшити видобуток нафти, щоб компенсувати падіння видобутку в Росії.

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