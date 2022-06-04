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Путін зробив історичну і фундаментальну помилку для свого народу, - Макрон

Президент Франції вважає, що Росію не треба принижувати.

Путін зробив історичну і фундаментальну помилку для свого народу, - Макрон
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Володимир Путін зробив помилку, вторгнувшись в Україну, і тепер він “ізольований”.

Про це повідомляє Gaurdian з посиланням на AFP. 

«Я думаю, і я сказав йому, що він зробив історичну і фундаментальну помилку для свого народу, для себе та для історії”, – сказав Макрон в інтерв’ю французьким регіональним ЗМІ. 

Президент Франції додав, що Росію не слід "принижувати... щоб в день припинення бойових дій ми могли прокласти вихід дипломатичними засобами".

 

Також Макрон зазначив, що Путін наразі ізольований, і вийти із цього стану - важкий шлях. 

Крім того, Еммануель Макрон зазначив що не виключає свій візит до Києва. 

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ Польщі Шимон Шинковський вель Сенк заявив, що вважає безглуздими розмови з президентом РФ, які проводять канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон

Раніше голова комісії з міжнародних справ парламенту Естонії Рійгікогу Марко Міхкельсон заявив, що канцлеру Німеччини Олафу Шольцу та президенту Франції Емманюелю Макрону варто не розмовляти з президентом країни-агресорки РФ Володимиром Путіним, а з'їздити в Україну й допомогти їй перемогти у війні.

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