Україна готова створити необхідні умови для відновлення експорту з Одеського порту, - Кулеба

Для експорту товарів з порту Одеси Україна готова створити всі необхідні умови.

Про це повідомив у Twitter голова МЗС України Дмитро Кулеба.

“Питання в тому, як зробити так, щоб Росія не зловживала торговим шляхом для нападу на Одесу. Поки що жодних гарантій з боку Росії”, - написав Дмитро Кулеба.

Він додав, що наразі Україна шукає рішення разом з ООН та партнерами.

Ukraine is ready to create necessary conditions to resume exports from the port of Odesa. The question is how to make sure that Russia doesn’t abuse the trade route to attack the city of Odesa. No guarantees from Russia so far. We seek solutions together with the UN and partners. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 3, 2022

Нагадаємо, Україна працює над міжнародною операцією під проводом ООН з флотами партнерів для створення безпечних торгових шляхів для експорту українського продовольства. Зокрема, заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс прибув до Москви, щоб обговорити деблокаду експорту зерна та інших продуктів харчування з чорноморських портів України.