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Україна готова створити необхідні умови для відновлення експорту з Одеського порту, - Кулеба

Але рішення необхідно шукати на міжнародному рівні.

Україна готова створити необхідні умови для відновлення експорту з Одеського порту, - Кулеба
Фото: скріншот

Для експорту товарів з порту Одеси Україна готова створити всі необхідні умови. 

Про це повідомив у Twitter голова МЗС України Дмитро Кулеба.

“Питання в тому, як зробити так, щоб Росія не зловживала торговим шляхом для нападу на Одесу. Поки що жодних гарантій з боку Росії”, - написав Дмитро Кулеба. 

Він додав, що наразі Україна шукає рішення разом з ООН та партнерами.

Нагадаємо, Україна працює над міжнародною операцією під проводом ООН з флотами партнерів для створення безпечних торгових шляхів для експорту українського продовольства. Зокрема, заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс прибув до Москви, щоб обговорити деблокаду експорту зерна та інших продуктів харчування з чорноморських портів України.

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