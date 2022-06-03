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Бійці угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 9 атак ворога

Ще на одній локації тривають бої з окупантом.

Бійці угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 9 атак ворога
Фото: Пресслужба Угруповання Об’єднаних сил

Сьогодні, 3 червня, окупанти обстріляли більше 20 населених пунктів у Донецькій і Луганській областях.

Про це повідомила пресслужба Угруповання Об’єднаних сил. 

“Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах”, - йдеться у повідомленні. 

Сьогодні російські окупанти в Донецькій і Луганській областях зруйнували і пошкодили 26 цивільних об’єктів - 25 житлових будинків і лінію електропередач.

В результаті цих обстрілів загинуло 4 цивільні особи (серед них одна дитина), ще 3 отримали поранення.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

  • 1 танк;
  • 1 артилерійську систему;
  • 6 бойових броньованих машин;
  • 2 спеціальні броньовані автомобілі;
  • 3 одиниці автомобільної техніки.

Також підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили крилату ракету, один тактичний розвідувальний безпілотний літальний апарат “Елерон” та 2 безпілотні літальні апарати “Орлан-10”.

Нагадаємо, сьогодні, 3 червня, українські захисники в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" знищили 36 загарбників.

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