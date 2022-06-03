Українські захисники знищили на сході 36 окупантів, - ОТУ "Схід"

Сьогодні, 3 червня, українські захисники в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" знищили 36 загарбників.
Про це повідомили на Facebook-сторінці ОТУ "Схід".
Українські захисники сьогодні знищили:
- БМП – 1
- БТР – 1
- АТТ – 1
Також українські бійці знищили російський склад з боєприпасами.
Нагадаємо, окремі підрозділи 150 мотострілецької дивізії 8 загальновійськової армії на Попаснянському напрямку зазнали значних втрат, щонайменше 50% особового складу, озброєння та техніки.