Українські захисники знищили на сході 36 окупантів, - ОТУ "Схід"

Бійці також знищили частину російської техніки.

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Сьогодні, 3 червня, українські захисники в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" знищили 36 загарбників.

Про це повідомили на Facebook-сторінці ОТУ "Схід".

Українські захисники сьогодні знищили:

БМП – 1

БТР – 1

АТТ – 1

Також українські бійці знищили російський склад з боєприпасами.

Нагадаємо, окремі підрозділи 150 мотострілецької дивізії 8 загальновійськової армії на Попаснянському напрямку зазнали значних втрат, щонайменше 50% особового складу, озброєння та техніки.