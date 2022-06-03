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Українські захисники знищили на сході 36 окупантів, - ОТУ "Схід"

Бійці також знищили частину російської техніки.

Українські захисники знищили на сході 36 окупантів, - ОТУ "Схід"
Фото: Пресслужба Генштабу ЗСУ

Сьогодні, 3 червня, українські захисники в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" знищили 36 загарбників.

Про це повідомили на Facebook-сторінці ОТУ "Схід".

Українські захисники сьогодні знищили:

  • БМП – 1
  • БТР – 1
  • АТТ – 1

Також українські бійці знищили російський склад з боєприпасами.

Нагадаємо, окремі підрозділи 150 мотострілецької дивізії 8 загальновійськової армії на Попаснянському напрямку зазнали значних втрат, щонайменше 50% особового складу, озброєння та техніки.

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