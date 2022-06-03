Біля метро ”Лівобережна” в Києві комунальники створили “бойового гуся”

Композицію зробили на 100-ий день війни.

На транспортній розв’язці біля метро “Лівобережна” створили “бойового” гуся.

Про це повідомило КП по утриманню зелених насаджень Дніпровського району Києва.

Композицію зробили на честь гусей, які “збили” літак окупантів над Україною.

Вона займає 15 кв. м, на ній розміщений напис “Привіт! Ми з України”.

Як раніше повідомлялось, 23 травня відбулося погашення поштових марок "Русскій воєнний корабль… Всьо!" за участю президента Зеленського. Їх уперше продаватимуть на світових майданчиках. 23 травня понад 1300 охочих купити поштову марку "Русскій воєнний корабль... ВСЬО" стояли в черзі в Києві.