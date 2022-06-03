У Києві затримали водія, у крові якого зміст алкоголю перевищував технічний ліміт алкотестера

Днями поліцейські отримали виклик про порушення правил дорожнього руху у Києві, на вулиці Героїв Дніпра. Заявник повідомив про нетверезого водія автомобіля Kia.

Про це Патрульна поліція Києва повідомляє у Facebook.

Зазначається, що прибувши на місце події, інспектори виявили автомобіль Kia Ceratto та 35-річного кермувальника, який мав явні ознаки алкогольного сп'яніння.

Фото: Патрульна поліція Києва у Facebook

"Під час проведення огляду на стан сп'яніння прилад Драгер показав чималий результат, але отримати точну цифру не вдалося, оскільки показник перевищив технічний ліміт приладу – 5 проміле", – йдеться у повідомленні.

Максимально допустимий рівень алкоголю в крові – 0,2 проміле.

Патрульні відсторонили порушника від керування автомобілем та склали на нього протокол за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.

Нагадаємо, київські патрульні затримали водія трамвая, який перебував у стані наркотичного сп'яніння.