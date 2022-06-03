У Києві затримали водія, у крові якого зміст алкоголю перевищував технічний ліміт алкотестера

Днями поліцейські отримали виклик про порушення правил дорожнього руху у Києві, на вулиці Героїв Дніпра. Заявник повідомив про нетверезого водія автомобіля Kia.
Про це Патрульна поліція Києва повідомляє у Facebook.
Зазначається, що прибувши на місце події, інспектори виявили автомобіль Kia Ceratto та 35-річного кермувальника, який мав явні ознаки алкогольного сп'яніння.
"Під час проведення огляду на стан сп'яніння прилад Драгер показав чималий результат, але отримати точну цифру не вдалося, оскільки показник перевищив технічний ліміт приладу – 5 проміле", – йдеться у повідомленні.
Максимально допустимий рівень алкоголю в крові – 0,2 проміле.
Патрульні відсторонили порушника від керування автомобілем та склали на нього протокол за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.
Нагадаємо, київські патрульні затримали водія трамвая, який перебував у стані наркотичного сп'яніння.