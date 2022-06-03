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Майже 2,7 млн українців повернулися додому з початку війни, – Державна прикордонна служба

З 24 лютого з країни виїхали 5,2 млн наших громадян.

Майже 2,7 млн українців повернулися додому з початку війни, – Державна прикордонна служба
Фото: Державна прикордонна служба України в Telegram

За 100 днів повномасштабної війни в Україну заїхали майже 2,7 млн людей. За минулу добу, 2 червня, в країну прибули 33 тисячі українців.

Про це повідомляє у Telegram Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що з 24 лютого прикордонники оформили понад 8,3 млн людей, які перетнули кордон в обох напрямках. З них майже 5,2 млн людей виїхали з країни, а в’їхали до України – майже 2,7 млн українців.

2 червня з України виїхали понад 35 тисяч людей. Водночас прибули в країну понад 37 тисяч осіб, з них понад 33 тисячі – українці.

Також західні кордони країни перетнули майже 19 тисяч транспортних засобів. Крім того, прикордонники оформили 158 вантажівок із гуманітарною допомогою.

Нагадаємо, за період повномасштабного вторгнення Росії на територію України за кордон виїхали 672 тисячі учнів і 26 тисяч учителів.

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