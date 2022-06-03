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Руслан Стефанчук зустрівся з Олафом Шольцем і закликав збільшити військову підтримку України

Щодня на війні гинуть близько 100 українців.

Руслан Стефанчук зустрівся з Олафом Шольцем і закликав збільшити військову підтримку України
Руслан Стефанчук і Олаф Шольц
Фото: Руслан Стефанчук у Facebook

Голова Верховної ради України Руслан Стефанчук зустрівся в Берліні з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Про це повідомляє Spiegel.

Зазначається, що спікер ВР закликав збільшити військову підтримку України і надати сучасне озброєння для продовження війни проти Росії.

"Звісно, нам передусім потрібна сучасна зброя. Ми також можемо битися старою зброєю зі старих запасів, але нова зброя більш ефективна. Тож ми очікуємо і Marder (бронетранспортери, – ред.), і Leopard (танки, – ред.)", – заявив Стефанчук.

Він привітав поставки важкого озброєння, однак наголосив на тому, що вони мають бути прискорені. За даними спікера ВР, в Україні щодня гинуть близько 100 людей й ще сотні отримують поранення.

Вчора Стефанчук зустрівся з главою Бундестагу Німеччини Бербель Бас. Вона запевнила, що рішення щодо поставок зброї для України та санкцій проти РФ ухвалюватимуть швидко.

Нагадаємо, 1 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв поставку Україні своїх найсучасніших засобів протиповітряної оборони. У своєму виступі перед Бундестагом у середу він заявив, що ФРН збирається надіслати українцям системи IRIS-T.

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