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Посол України заявив про причетність Туреччини до купівлі краденого РФ українського зерна, – Reuters

Василь Боднар звернувся до турецької влади та в Інтерпол.

Посол України заявив про причетність Туреччини до купівлі краденого РФ українського зерна, – Reuters
Василь Боднар
Фото: azertag.az

Посол України в Туреччині Василь Боднар заявив про те, що Туреччина входить в число країн, які купують українське зерно, яке вкрала Росія.

Про це пише Reuters.

Василь Боднар також повідомив про те, що він звернувся зо допомогою до турецької влади та Інтерполу в розслідуванні причетності до поставок зерна транзитом через води Туреччини.

Нагадаємо, Росія блокує українські порти, і тому експорт 22 млн тонн зерна наразі неможливий. За словами президента України Володимира Зеленського, проблему, яка може спровокувати продовольчу кризу в усьому світі, можна вирішити військовими засобами, і тому він закликав іноземних партнерів надати Україні необхідну зброю.

Росіяни вивезли із захоплених українських територій у Росію майже пів мільйона тонн зерна. Його доставляють у Росію або з Харківської, Донецької, Луганської областей, або через тимчасово окупований Крим.

Окупанти намагаються реалізувати крадене зерно у Єгипті та Лівані, але ці країни відмовилися купувати такий товар. Проте російські кораблі з українським зерном зафіксували в Сирії.

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