ЄС шукає спосіб вивезти 20 млн тонн українського зерна залізницею, – Боррель

Європейський союз шукає альтернативний шлях для експорту 20 млн тонн українського зерна. Збіжжя необхідно терміново вивезти в країни, які його потребують та звільнити місце для нового врожаю.

Про це глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив виданню France Info.

На думку Борреля, зерно можна вивезти залізницею через сусідні країни, поки українські порти залишаються заблокованими Росією.

"Ми працюємо над цим, але можливість доставити 20 млн тонн у порт на Чорному морі, в Румунії та Болгарії, у країнах Балтії залізницею – це струмочок", – сказав він.

Нагадаємо, Росія блокує українські порти, і тому експорт 22 млн тонн зерна наразі неможливий. За словами президента України Володимира Зеленського, проблему, яка може спровокувати продовольчу кризу в усьому світі, можна вирішити військовими засобами, і тому він закликав іноземних партнерів надати Україні необхідну зброю.

Європейська комісія ухвалила рішення про створення так званих транспортних "ліній солідарності", щоб допомогти Україні експортувати власну сільськогосподарську продукцію.

Розвідка Великої Британії заявила, що, незважаючи на спроби уряду України і західних партнерів знайти можливості для створення сухопутних логістичних шляхів, аби налагодити експорт зерна з України, це не допоможе реалізувати постачання всіх українських зернових.