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Косметична компанія Wella йде з Росії

Компанія була першим іноземним виробником професійної косметики, з якого почалась робота галузі. 

Косметична компанія Wella йде з Росії
Фото: wella.com

Після 28 років роботи німецький виробник професійної косметики Wella Company залишає російський ринок. 

Про це пише російське видання "Комерсант"

За інформацією видання, права власності на бізнес передадуть місцевим топ-менеджерам.

Вихід компанії буде критичним для косметичного ринку РФ – на засоби для фарбування волосся Wella припадає 40% російського ринку. Джерело газети в галузі вважає, що долю ринку Wella може зайняти російська компанія Estel.

Майже вся продукція компанії імпортувалася до Росії, крім бренду Londa, який був локалізований у Росії минулого року. 

Нагадаємо, експорт Німеччини в Росію впав на 62,3% у березні порівняно з попереднім місяцем через запроваджені санкції.

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