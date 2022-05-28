Косметична компанія Wella йде з Росії

Компанія була першим іноземним виробником професійної косметики, з якого почалась робота галузі.

Після 28 років роботи німецький виробник професійної косметики Wella Company залишає російський ринок.

Про це пише російське видання "Комерсант".

За інформацією видання, права власності на бізнес передадуть місцевим топ-менеджерам.

Вихід компанії буде критичним для косметичного ринку РФ – на засоби для фарбування волосся Wella припадає 40% російського ринку. Джерело газети в галузі вважає, що долю ринку Wella може зайняти російська компанія Estel.

Майже вся продукція компанії імпортувалася до Росії, крім бренду Londa, який був локалізований у Росії минулого року.

Нагадаємо, експорт Німеччини в Росію впав на 62,3% у березні порівняно з попереднім місяцем через запроваджені санкції.