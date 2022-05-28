Косметична компанія Wella йде з Росії

Після 28 років роботи німецький виробник професійної косметики Wella Company залишає російський ринок.
Про це пише російське видання "Комерсант".
За інформацією видання, права власності на бізнес передадуть місцевим топ-менеджерам.
Вихід компанії буде критичним для косметичного ринку РФ – на засоби для фарбування волосся Wella припадає 40% російського ринку. Джерело газети в галузі вважає, що долю ринку Wella може зайняти російська компанія Estel.
Майже вся продукція компанії імпортувалася до Росії, крім бренду Londa, який був локалізований у Росії минулого року.
Нагадаємо, експорт Німеччини в Росію впав на 62,3% у березні порівняно з попереднім місяцем через запроваджені санкції.