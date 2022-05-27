Дмитро Лунін: Полтавщина однією з перших засіяла всі поля

Аграрії Полтавської області посіяли 1,4 млн гектарів сільськогосподарських культур. Це 100% запланованих під посів площ, повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

«Полтавщина завершила посівну кампанію. Незважаючи на війну, небезпеку обстрілу, постійні повітряні тривоги та інші проблеми воєнного часу. Наші сільськогосподарські підприємства, їхні співробітники в полях працювали за двох і вдень, і вночі. Вони розуміли, що від них залежить продовольча безпека країни. Область, як і обіцяла, все виконала відповідно до запланованих обсягів і вчасно. Це важлива перемога!», – розповів начальник ОВА.

Дмитро Лунін озвучив площі засіяних культур. Наприклад, кукурудзи засіяли 621,6 тис. га, соняшника – 384,2 тис. га, а сої – 122,1 тис. га. Сіяли також ранні зернові та зернобобові, цукровий буряк, ярий ріпак, гречку, просо, садили картоплю.

«Тепер головне попереду. Виростити та зібрати врожай. Я впевнений, що Полтавщина і з цими завданнями впорається, як і з посівною кампанією. Дякую всім аграріям, які щодня невтомно працюють на благо своєї громади, області та України. Ви одні з героїв сьогодення», – резюмував Дмитро Лунін.

Сільське господарство – одна з провідних галузей Полтавщини. Протягом останніх років Полтавщина залишається серед лідерів із виробництва основних сільгоспкультур і має одні з найбільших сільськогосподарських площ серед регіонів.