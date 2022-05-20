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Росія завдала удару по Полтавщині, – голова ОВА

Інформацію про постраждалих і руйнування встановлюють.

Росія завдала удару по Полтавщині, – голова ОВА
Дмитро Лунін
Фото: facebook.com/lunin.official

У п’ятницю, 20 травня, російська армія завдала удару по Полтавській області. Дані про руйнування та постраждалих наразі уточнюють.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"«Приліт» у Лубенській громаді по об'єкту інфраструктури. Інформацію про постраждалих і руйнування встановлюємо. Деталі – згодом", – написав він у телеграмі.

Як повідомляли, 12 травня 12 російських ракет вдарили по Кременчуку. Більшість поцілили по нафтопереробному заводу, виникла пожежа. Одну ракету ЗСУ збили, решта влучили по інфраструктурі Кременчука. На щастя, постраждалих і загиблих не було.

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