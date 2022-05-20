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​СБУ звільнила з полону сина військової, від якої росіяни вимагали розвіддані

Дитину викрали на Чернігівщині, коли цей регіон був тимчасово окупований.

​СБУ звільнила з полону сина військової, від якої росіяни вимагали розвіддані
Ілюстративне фото
Фото: СБУ

Служба безпеки України звільнила з полону сина військової, від якої окупанти вимагали розвіддані.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Для звільнення дитини провели спецоперацію на Чернігівщині, коли цей регіон був тимчасово окупований російськими військами.

Із початком повномасштабного вторгнення РФ мати хлопчика – військовослужбовиця-контрактниця ЗСУ – задля безпеки відправила його в село до родичів на Чернігівщині. Та невдовзі село опинилося під тимчасовою окупацією, зв’язок із сином було втрачено.

Через кілька днів на телефон матері надійшов дзвінок з невідомого номера. Їй повідомили, що син у полоні. Окупанти висунули умову звільнення підлітка: в обмін на інформацію про розміщення низки військових об’єктів ЗСУ, які дислокуються на території регіону.

Жінка звернулася по допомогу до СБУ. У відповідь контррозвідники розробили та провели успішну спецоперацію порятунку дитини. Матеріали слідства долучено до численних доказів порушення окупантами законів і звичаїв війни.

Нагадаємо, раніше з російського полону був звільнений капелан ПЦУ Василь Вирозуб.

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