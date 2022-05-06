Окупований Донбас: відсутність води та чоловіків, повернення гривні та ненависть до «біженців»
Окупований Донбас: відсутність води та чоловіків, повернення гривні та ненависть до «біженців»
Україні потрібні ракетні системи залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS, – Залужний
Україні потрібні ракетні системи залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS, – Залужний
Сергій Шкарлет: «Я не допущу освітнього мародерства»
Сергій Шкарлет: «Я не допущу освітнього мародерства»
Біля острова Зміїний загорівся російський фрегат, – ЗМІ
Біля острова Зміїний загорівся російський фрегат, – ЗМІ
Садовий пропонує націоналізувати завод "ЛАЗ"
Садовий пропонує націоналізувати завод "ЛАЗ"
«Хороші росіяни» як інструмент пропаганди. Чому вдавані російські опозиціонери та незгодні токсичні
«Хороші росіяни» як інструмент пропаганди. Чому вдавані російські опозиціонери та незгодні токсичні
"Ще нам Адольфа тут не вистачало”: дерусифікація вулиць в Ужгороді
"Ще нам Адольфа тут не вистачало”: дерусифікація вулиць в Ужгороді
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
ГоловнаСуспільствоВійна

З російського полону звільнений капелан ПЦУ Василь Вирозуб

25 лютого він вирушив із гуманітарною місією у бік острову Зміїний для евакуації тіл полеглих, а 27 лютого його захопили окупанти.

З російського полону звільнений капелан ПЦУ Василь Вирозуб
Фото: facebook.com/AlexandrYefremenko

Священник і капелан Православної церкви України Василь Вирозуб сьогодні був звільнений з російського полону.

Про це повідомив релігійний експерт Олександр Єфременко.

"Священник ПЦУ та мій друг Василь Вирозуб сьогодні звільнений з полону. Починаючи з 27 лютого 2022 року перебував у полоні окупаційних військ РФ", - написав він у фейсбуці.

Єфременко зазначив, що звільненням займалася Ірина Верещук та команда Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Тепер про це можна говорити офіційно і публічно. Всі деталі згодом", - додав він.

Відомо, що 25 лютого Василь Вирозуб на борту рятувального судна "Сапфір" вирушив із гуманітарною місією у бік острову Зміїний для евакуації тіл полеглих військовослужбовців - захисників острову. 27 лютого його захопили росіяни.

Нагадаємо, раніше Верещук повідомила, що з полону окупантів сьогодні повернули 41 людину, включаючи 11 жінок. Додому повертаються 28 військових і 13 цивільних. Верещук також зазначила, що серед звільнених - настоятель храму ПЦУ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також