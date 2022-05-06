25 лютого він вирушив із гуманітарною місією у бік острову Зміїний для евакуації тіл полеглих, а 27 лютого його захопили окупанти.

Священник і капелан Православної церкви України Василь Вирозуб сьогодні був звільнений з російського полону.

Про це повідомив релігійний експерт Олександр Єфременко.

"Священник ПЦУ та мій друг Василь Вирозуб сьогодні звільнений з полону. Починаючи з 27 лютого 2022 року перебував у полоні окупаційних військ РФ", - написав він у фейсбуці.

Єфременко зазначив, що звільненням займалася Ірина Верещук та команда Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Тепер про це можна говорити офіційно і публічно. Всі деталі згодом", - додав він.

Відомо, що 25 лютого Василь Вирозуб на борту рятувального судна "Сапфір" вирушив із гуманітарною місією у бік острову Зміїний для евакуації тіл полеглих військовослужбовців - захисників острову. 27 лютого його захопили росіяни.

Нагадаємо, раніше Верещук повідомила, що з полону окупантів сьогодні повернули 41 людину, включаючи 11 жінок. Додому повертаються 28 військових і 13 цивільних. Верещук також зазначила, що серед звільнених - настоятель храму ПЦУ.