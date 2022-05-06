ЗСУ відновили контроль над 5 населеними пунктами Харківщини, над іще одним - частково, - Генштаб

В Білорусі все ще залишаються російські підрозділи, а в Придністров'ї оперативна група окупантів перебуває в повній бойовій готовності.

Після наступу підрозділів Сил оборони України вдалося відновити контроль над населеними пунктами Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестаково, Перемога та частиною села Черкаські Тишки у Харківській області.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

На Харківщині окупанти блокують окремі віддалені населені пункти, інтенсивно обстрілюють позиції українських захисників, застосовуючи при цьому реактивні системи залпового вогню.

"Також, ворог вів наступ у напрямку населеного пункту Нова Дмитрівка, успіху не мав", - зазначили в Генеральному штабі.

Ситуація на інших напрямках станом на 18.00 6 травня така:

найбільша активність окупантів продовжує спостерігатися на Слобожанському та Донецькому напрямках .

. на Волинському і Поліському напрямках загарбники активних дій не проводили.

загарбники активних дій не проводили. збройні сили Білорусі продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях. У країні все ще перебувають підрозділи росармії у складі до восьми пускових установок оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М" та до шести літаків різних модифікацій. Техніку можуть залучати до нанесення авіаційних та ракетних ударів по території України.

продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях. У країні все ще перебувають підрозділи росармії у складі до восьми пускових установок оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М" та до шести літаків різних модифікацій. Техніку можуть залучати до нанесення авіаційних та ракетних ударів по території України. біля пунктів перетину українсько-російського кордону в Брянській, Курській та Бєлгородській областях росіяни провели інженерне обладнання позицій.

"За наявною інформацією, у населеному пункті Клинці Брянської області підрозділи 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу проводять бойове злагодження з метою подальшої участі у бойових діях на території України", - повідомили в Генштабі.

на Слобожанському напрямку Росія продовжує нарощування угруповання військ. З пункту Уразово Бєлгородської області на територію України триває переміщення російських підрозділів зі складу Східного військового округу.

на Донецькому і Таврійському напрямках окупанти здійснюють обстріли вздовж всієї лінії зіткнення, щоб скувати дії українських підрозділів.

окупанти здійснюють обстріли вздовж всієї лінії зіткнення, щоб скувати дії українських підрозділів. на Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії у напрямку населеного пункту Шандриголове.

ворог вів штурмові дії у напрямку населеного пункту Шандриголове. на Сєвєродонецькому загарбники намагалися встановити контроль над населеними пунктами Рубіжне та Воєводівка, успіху не мали.

загарбники намагалися встановити контроль над населеними пунктами Рубіжне та Воєводівка, успіху не мали. на Попаснянському напрямку окупанти проводили штурмові дії у напрямку населеного пункту Нижнє.

окупанти проводили штурмові дії у напрямку населеного пункту Нижнє. на Авдіївському та Курахівському напрямках росіяни обстрілювали позиції підрозділів Сил оборони України.

росіяни обстрілювали позиції підрозділів Сил оборони України. в Маріуполі окупанти основні зусилля зосереджували на блокуванні та ураженні підрозділів українських захисників в районі Азовсталі. У напрямку села Пречистівка (Донецька область) загарбники провели розвідку боєм, успіху не мали, тож відступили.

окупанти основні зусилля зосереджували на блокуванні та ураженні підрозділів українських захисників в районі Азовсталі. У напрямку села Пречистівка (Донецька область) загарбники провели розвідку боєм, успіху не мали, тож відступили. на Південнобузькому напрямку ворог активних наступальних дій не проводив, лише обстрілював позиції українських військ та зосередив зусилля на утримуванні зайнятих рубежів, поповненні боєприпасів та інженерному обладнанні позицій.

ворог активних наступальних дій не проводив, лише обстрілював позиції українських військ та зосередив зусилля на утримуванні зайнятих рубежів, поповненні боєприпасів та інженерному обладнанні позицій. у Придністров'ї особовий склад оперативної групи російських військ перебуває у повній бойовій готовності.

"Противник продовжує нести суттєві втрати у особовому складі та техніці. За наявною інформацією, у психіатричній лікарні населеного пункту Малотокмацький Ростовської області, що частково передана в користування збройним силам російської федерації, перебуває до 800 поранених та до 200 тіл загиблих військовослужбовців противника", - додали в Генштабі.

Нагадаємо, російські війська та війська "ЛНР" намагаються штурмувати Сєвєродонецьк з кількох напрямків, місто майже оточене.

За словами очільника Луганщини, найгарячішими точками в області є Воєводівка та Попасна. Остання повністю не захоплена росіянами.

Під час режиму припинення вогню, на території заводу Азовсталь росіяни, застосувавши ПТРК, підбили автомобіль - авто рухалося до цивільних для того, щоб евакуювати їх з території заводу.