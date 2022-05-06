ЗСУ відновили контроль над 5 населеними пунктами Харківщини, над іще одним - частково, - Генштаб

Після наступу підрозділів Сил оборони України вдалося відновити контроль над населеними пунктами Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестаково, Перемога та частиною села Черкаські Тишки у Харківській області.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
На Харківщині окупанти блокують окремі віддалені населені пункти, інтенсивно обстрілюють позиції українських захисників, застосовуючи при цьому реактивні системи залпового вогню.
"Також, ворог вів наступ у напрямку населеного пункту Нова Дмитрівка, успіху не мав", - зазначили в Генеральному штабі.
Ситуація на інших напрямках станом на 18.00 6 травня така:
- найбільша активність окупантів продовжує спостерігатися на Слобожанському та Донецькому напрямках.
- на Волинському і Поліському напрямках загарбники активних дій не проводили.
- збройні сили Білорусі продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях. У країні все ще перебувають підрозділи росармії у складі до восьми пускових установок оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М" та до шести літаків різних модифікацій. Техніку можуть залучати до нанесення авіаційних та ракетних ударів по території України.
- біля пунктів перетину українсько-російського кордону в Брянській, Курській та Бєлгородській областях росіяни провели інженерне обладнання позицій.
"За наявною інформацією, у населеному пункті Клинці Брянської області підрозділи 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу проводять бойове злагодження з метою подальшої участі у бойових діях на території України", - повідомили в Генштабі.
- на Слобожанському напрямку Росія продовжує нарощування угруповання військ. З пункту Уразово Бєлгородської області на територію України триває переміщення російських підрозділів зі складу Східного військового округу.
- на Донецькому і Таврійському напрямках окупанти здійснюють обстріли вздовж всієї лінії зіткнення, щоб скувати дії українських підрозділів.
- на Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії у напрямку населеного пункту Шандриголове.
- на Сєвєродонецькому загарбники намагалися встановити контроль над населеними пунктами Рубіжне та Воєводівка, успіху не мали.
- на Попаснянському напрямку окупанти проводили штурмові дії у напрямку населеного пункту Нижнє.
- на Авдіївському та Курахівському напрямках росіяни обстрілювали позиції підрозділів Сил оборони України.
- в Маріуполі окупанти основні зусилля зосереджували на блокуванні та ураженні підрозділів українських захисників в районі Азовсталі. У напрямку села Пречистівка (Донецька область) загарбники провели розвідку боєм, успіху не мали, тож відступили.
- на Південнобузькому напрямку ворог активних наступальних дій не проводив, лише обстрілював позиції українських військ та зосередив зусилля на утримуванні зайнятих рубежів, поповненні боєприпасів та інженерному обладнанні позицій.
- у Придністров'ї особовий склад оперативної групи російських військ перебуває у повній бойовій готовності.
"Противник продовжує нести суттєві втрати у особовому складі та техніці. За наявною інформацією, у психіатричній лікарні населеного пункту Малотокмацький Ростовської області, що частково передана в користування збройним силам російської федерації, перебуває до 800 поранених та до 200 тіл загиблих військовослужбовців противника", - додали в Генштабі.
Нагадаємо, російські війська та війська "ЛНР" намагаються штурмувати Сєвєродонецьк з кількох напрямків, місто майже оточене.
За словами очільника Луганщини, найгарячішими точками в області є Воєводівка та Попасна. Остання повністю не захоплена росіянами.
Під час режиму припинення вогню, на території заводу Азовсталь росіяни, застосувавши ПТРК, підбили автомобіль - авто рухалося до цивільних для того, щоб евакуювати їх з території заводу.