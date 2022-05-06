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​У Броварах заборонили УПЦ Московського патріархату до кінця війни

Введено особливий режим роботи об'єктів нерухомості церковних громад УПЦ МП.

​У Броварах заборонили УПЦ Московського патріархату до кінця війни
Мер Броварів Ігор Сапожко
Фото: Facebook Ігоря Сапожко

Міська рада Броварів Київської області заборонила на території міста Українську православну церкву Московського патріархату на час дії воєнного стану.

Про це повідомив у Facebook мер Броварів Ігор Сапожко.

"Щойно рішенням сесії Броварської міської ради було зупинено діяльність Української православної церкви (Московського патріархату) на території громади. Це означає, що буде встановлено охорону об'єктів нерухомості церковних громад УПЦ МП і введено особливий режим їхньої роботи", – йдеться в повідомленні. 

Мер Броварів додав, що під забороною будуть проведення зборів, мітингів, ход і всіх інших масових заходів.

Раніше міська рада Червонограда Львівської області поставила ультиматум місцевій церкві вийти з УПЦ МП впродовж двох тижнів.

Орім того, рішення про заборону УПЦ МП також ухвалила міська рада Конотопа Сумської області.

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