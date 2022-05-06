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Під час режиму припинення вогню на Азовсталі росіяни підбили автомобіль, загинув боєць, – “Азов”

Шестеро поранені.

Під час режиму припинення вогню на Азовсталі росіяни підбили автомобіль, загинув боєць, – “Азов”

Під час режиму припинення вогню, на території заводу "Азовсталь" росіяни, застосувавши ПТРК, підбили автомобіль. 

Про це йдеться в телеграм-каналі полку “Азов”.

Це авто рухалося до цивільних для того, щоб евакуювати їх з території заводу. 

Унаслідок обстрілу 1 боєць загинув і 6 поранені. 

“Ворог продовжує порушувати всі домовленості та не дотримуватись гарантій безпеки при евакуації цивільного населення”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що російські війська поновили штурм Азовсталі.

У Міноборони Великобританії вважають, що відновлення штурму Азовсталі повʼязане з бажанням Росії досягти успіху до 9 травня.

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