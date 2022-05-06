Під час режиму припинення вогню на Азовсталі росіяни підбили автомобіль, загинув боєць, – “Азов”

Під час режиму припинення вогню, на території заводу "Азовсталь" росіяни, застосувавши ПТРК, підбили автомобіль.
Про це йдеться в телеграм-каналі полку “Азов”.
Це авто рухалося до цивільних для того, щоб евакуювати їх з території заводу.
Унаслідок обстрілу 1 боєць загинув і 6 поранені.
“Ворог продовжує порушувати всі домовленості та не дотримуватись гарантій безпеки при евакуації цивільного населення”, – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що російські війська поновили штурм Азовсталі.
У Міноборони Великобританії вважають, що відновлення штурму Азовсталі повʼязане з бажанням Росії досягти успіху до 9 травня.